Trovato morto dopo lo scontro con il figlio: “Lui era sempre qua, litigavano sempre”

Non sono stupiti di quanto accaduto nella notte i residenti di via Solone Reccagni a Castel Mella. Urla e litigi pare fossero un copione costante, che si ripeteva con cadenza quasi quotidiana tra le mura dell’appartamento al civico 15, dove ha perso la vita Vittorio Andreoli. Tanto che, all’ennesimo scontro tra padre e figlio, non hanno ritenuto necessario allertare il numero unico per le emergenze.

Lo avrebbe fatto un parente della vittima, nel cuore della notte. Ma quando i sanitari del 118 sono entrati nell’appartamento, situato al piano terra, per Vittorio Andreoli non c’era ormai più nulla da fare.