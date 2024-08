Incendiate auto a Lecce, Leverano e Carmiano: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Nella giornata del 28 agosto 2024, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce sono intervenute in tre distinti episodi di incendio di autovetture, avvenuti in altrettanti comuni del Salento.

Nel primo caso, intorno alle ore 01:00, una squadra della sede centrale di Lecce è intervenuta in Via Gioacchino Ungaro, nel comune di Lecce, per l’incendio di una Smart, di proprietà della sig.ra S.O. L’incendio ha poi coinvolto una seconda vettura, anch’essa una Smart, appartenente alla sig.ra M.B., parcheggiata nella stessa via. Entrambe le vetture erano regolarmente parcheggiate in strada.

Il secondo intervento ha avuto luogo intorno alle ore 02:15, quando una squadra della sede di Veglie è stata chiamata per spegnere le fiamme che avevano avvolto una Fiat Panda, di proprietà del sig. C.D., nel comune di Leverano, in Via F.lli Rosselli.

Il terzo intervento, sempre della squadra di Veglie, è avvenuto intorno alle ore 03:45, in Via Villafranca, nel comune di Carmiano. In questo caso, l’incendio ha coinvolto una Ford Fiesta, di proprietà del sig. B.S., regolarmente parcheggiata in strada.

(pianetalecce.it)