Furibonda lite finisce nel sangue: accoltellato al collo nel parcheggio del supermercato

Pomeriggio di sangue a Brescia. Una feroce discussione scoppiata tra tre cittadini dell’Est – pare si tratti di un cittadino ucraino e di due moldavi – è culminata in una brutale aggressione a colpi di coltello. L’episodio si è verificato in pieno giorno nel parcheggio del supermercato Penny Market di via Lamarmora.

I contorni della vicenda sono al vaglio dei Carabinieri del Radiomobile di Brescia, intervenuti sul posto dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, scattata verso le 13.30 di domenica.

Stando alle prime notizie trapelate, ad avere la peggio sarebbe stati due cittadini moldavi di 41 e 52 anni. Il più anziano dei due sarebbe stato raggiunto al collo da una coltellata; mentre il 41enne sarebbe stato ferito alla guancia e ad un fianco. Soccorsi dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, sono poi stati trasferiti nei nosocomi cittadini.