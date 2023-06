Cisterna Gpl si ribalta tra Benevento e Pietrelcina, Vigili del fuoco a lavoro

Spread the love

Una cisterna Gpl si è ribaltata ieri lungo la Statale che collega Benevento a Pietrelcina, nei pressi del passaggio a livello.

Le squadre specializzate dei Vigili del fuoco hanno provveduto a svuotare la cisterna di Gpl finita fuori strada sulla Benevento – Pietrelcina nel pomeriggio di ieri. Il delicato lavoro è stato portato a termine in tempi rapidi e in tutta sicurezza questa mattina. Sono quindi subito iniziati gli interventi per la bonifica del mezzo di trasporto e della stessa cisterna, infine una gru è riuscita a rimettere su strada il pesante mezzo.

anteprima24.it