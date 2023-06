VIDEO – Incendio in un’azienda agricola di Morgano, rotoballe a fuoco. L’appello del sindaco: «Chiudete le finestre»

Spread the love

MORGANO (TREVISO) – Incendio in un fienile, a fuoco delle rotoballe di un’azienda agricola in zona Campagna a Morgano. Alta colonna di fumo e, a causa del materiale che ha preso fuoco, le fiamme si sono diffuse velocemente ricoprendo un’area piuttosto vasta a partire dalle 6.30 di oggi, primo giugno. Fortunatamente non ci sono persone o animali coinvolti e non ci sono né feriti né intossicati. Intervenuta l’Arpav per verificare le condizioni dell’aria, l’appello del sindaco agli abitanti: «Chiudete le finestre»

il gazzettino

VIDEO