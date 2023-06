Milano, incendio in un appartamento alla Bovisa. Evacuata la palazzina

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 16, nell’appartamento di una palazzina di tre piani in via Mercantini a Milano, nel quartiere Bovisa. Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, sono intervenute cinque squadre di Vigili del fuoco. A scopo precauzionale, durante le operazioni la palazzina è stata evacuata. Due persone sono rimaste intossicate e dopo aver ricevuto le prime cure sul posto sono state portate in ospedale per accertamenti.