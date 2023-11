Soccorso a persona in difficolta in zona impervia e soccorso per incidente stradale

Spread the love

VIGILI DE FUOCO DI COMO

Vigili del fuoco in campo con una squadra SAF da Lecco e una partenza Vf da Canzo per soccorrere un uomo e una donna in difficoltà in zona impervia nella valle sottostante al monumento alle vittime volo atr 42.

Dopo aver rintracciato e messo in sicurezza i 2 malcapitati via terra l’elicottero vf Drago 151 ha verricellato le 2 persone per poi portarle in zona sicura .

Intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 3 ore.

In posto ambulanza areu 118

—————————————-

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 10.20 per incidente stradale con auto ribaltata in Cantù via dell’Artigianato. Coinvolte due vetture, due feriti trasportati in ospedale in codice giallo e verde