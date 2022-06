Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

In provincia di Crotone Vigili del fuoco impegnati in azioni di contrasto agli incendi boschivi. Un canadair della flotta aerea del Corpo è a lavoro a Scandale (clip video) insieme a una squadra di terra, mentre due squadre sono in azione nella località di San Giorgio (foto), a Sud della città di Crotone.

