Decidere nella vita e sul lavoro 

Spread the love

GIUSEPPE ROTUNDO

Per prendere decisioni, nella vita personale così come sul lavoro, ognuno di noi utilizza almeno tre modelli: uno è basato sulla razionalità, uno sulla razionalità limitata e l’ultimo sull’intuizione.

Il modello che si basa sulla razionalità attraversa delle fasi ben precise: definizione del problema, individuazione di un criterio decisionale, assegnazione di un peso ad ogni criterio scelto, costruzione di alternative, valutazione delle alternative e selezione dell’alternativa migliore. Questo modello decisionale presume che il decisore disponga di informazioni complete, sappia individuare le opzioni in modo imparziale e scelga l’opzione che alla fine massimizza la propria utilità.

Ma la maggioranza delle decisioni tuttavia non segue il modello della razionalità. Quasi tutti infatti alla fine si accontentano di trovare una soluzione accettabile, piuttosto che una ottimale. La nostra naturale capacità di elaborare informazioni è infatti limitata e questo rende impossibile valutare tutte le variabili necessarie ad ottimizzare. La maggior parte delle persone risponde ad un problema complesso riducendolo ad un livello comprensibile più agevolmente.

Si entra nei confini della razionalità limitata, in cui si costruiscono modelli semplificati che estrapolano dai problemi le caratteristiche essenziali, senza coglierne tutta la complessità. Il decisore arriva ad una scelta in grado di essere soddisfacente e sufficiente al tempo stesso, non ottimale in assoluto, ma assolutamente accettabile. L’ultimo modello, basato sull’intuito, ha sede invece all’esterno del pensiero cosciente, è veloce e affettivamente carico, poiché coinvolge la sfera emozionale. Questo processo decisionale si affida ad associazioni olistiche e a collegamenti tra informazioni più disparate. L’intuizione è un processo tutt’altro che semplicistico e per esprimersi al meglio ha bisogno di anni di esperienza e apprendimento.