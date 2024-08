Spread the love

MARGHERITA SANTILLO

In Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 è stata pubblicata la legge n. 95/2024 di conversione del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024). Ora scatta il conto alla rovescia per l’attuazione concreta delle misure agevolative previste. Sono previsti quattro nuovi incentivi all’assunzione, andiamo ad esaminarne nel dettaglio due.

1) Bonus giovani. Tale incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumeranno a tempo indeterminato giovani under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato o trasformeranno precedenti rapporti a termine il beneficio consiste nell’esonero contributivo totale (esclusi i premi INAIL). per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore ovvero di 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);

2) Bonus donne. L’incentivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) per 24 mesi, fino ad un massimo di 650 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti ovvero da almeno 6 mesi se residenti nelle Regioni della ZES unica o se l’assunzione avviene in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto;

Per la concreta operatività degli incentivi occorre attendere:

– i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

– (tranne che per il bonus donne) l’autorizzazione della Commissione Europea;

– le circolari operative dell’INPS.