Gli animali da compagnia non sono pignorabili – ecco cosa dice la legge

La Rubrica legale sugli Animali – CLAUDIA SPOSITI

La legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pone gli animali da compagnia tra i beni assolutamente non pignorabili. Questa disposizione vale anche se sono detenuti nella casa del debitore senza fini produttivi: in questa categoria rientrano anche quelli impiegati a fini terapeutici dal debitore o dal suo nucleo familiare.Quali sono gli animali da compagnia? Chi rientra in questa categoria?Non solo cani e gatti, ma anche furetti, invertebrati, gli uccelli, i rettili, gli anfibi, gli animali acquatici da ornamento ed i mammiferi.Insomma, i nostri amici animali non possono più essere allontanati dalla famiglia di appartenenza come se fossero soprammobili o elettrodomestici.Lo sapevi? Se hai bisogno di una consulenza non esitare a contattarmi! Avv. Claudia Spositi – Via Orazio dello Sbirro n.40, 00121, Roma+39 06 64670231 – studiolegaleclaudiaspositi@gmail.com Tutela legale degli animali domestici

L’Avv. Spositi aiuta i proprietari di animali domestici che abbiano subito dei danni ad ottenere il ristoro dei danni economici subiti, con un’attenzione particolare all’aspetto dell’animale come essere senziente e compagno di vita dell’umano e della famiglia che se ne prende cura. Lo Studio legale si occupa di aiutare il soggetto danneggiato dalla condotta dell’animale domestico ad ottenere il risarcimento adeguato. Lo Studio affronta le questioni legale alla presenza dell’animale domestico nel Condominio ed alle controversie che possono sorgere tra vicini di casa in relazione al possesso degli animali d’affezione. Inoltre, presta consulenza ed assistenza nelle questioni relative ai danni cagionati ai proprietari di animali da parte degli allevatori nonché legate agli animali domestici.