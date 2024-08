Mari Bandiera Nera del Lazio: Un Allarme da Non Ignorare

Spread the love

MATTEO MARTINELLI

Il Lazio, noto per le sue bellezze storiche e naturali, nasconde purtroppo delle realtà meno rosee per quanto riguarda la qualità delle sue acque marine. In un recente rapporto di Legambiente, diverse spiagge della regione hanno ricevuto il triste riconoscimento di “Bandiera Nera”, un titolo che segnala gravi problemi di inquinamento e gestione ambientale.

Tra le località più colpite troviamo Fiumicino, Pomezia, Ardea e Civitavecchia. Queste zone, tradizionalmente amate dai romani per le gite fuori porta, presentano livelli di inquinamento preoccupanti. I principali fattori sono gli scarichi industriali, le acque reflue non trattate e la presenza di rifiuti plastici. A Fiumicino, la situazione è aggravata dalla vicinanza con l’aeroporto internazionale. Pomezia, invece, soffre per la presenza di numerose industrie chimiche che scaricano nelle acque circostanti. L’inquinamento marino non è solo una questione estetica o di immagine turistica.

Ha effetti devastanti sull’ecosistema marino: le acque inquinate mettono a rischio la flora e la fauna, con conseguenze dirette anche sulla pesca locale, già in difficoltà. Bisogna mettere in atto delle azioni concrete per invertire la rotta: la sensibilizzazione pubblica è un primo passo fondamentale con campagne di educazione ambientale, è necessario potenziare i controlli sugli scarichi industriali e migliorare la gestione dei rifiuti, bisogna investire in infrastrutture per il trattamento delle acque reflue e incentivare pratiche di economia circolare. Solo attraverso una collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese si potrà sperare di restituire alle acque del Lazio la purezza che meritano.