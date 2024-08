Auto contromano sulla Statale 106: un morto

Spread the love

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina poco dopo le 9 sulla Statale 106, nel tratto che va da Palagiano a Massafra. Sul posto la Polizia locale di Massafra e la polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione un auto proveniente da Taranto e diretta verso Castellaneta Marina avrebbe imboccato contromano la strada, l’avrebbe percorsa per circa otto chilometri per poi scontrarsi con un veicolo proveniente in senso opposto. La vittima aveva 68 anni. Ferito il conducente dell’altra auto: è stato trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata.

https://www.quotidianodipuglia.it/video/auto_contromano_sulla_statale_106_c_e_un_morto-8326133.html