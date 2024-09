VIDEO – Rivolta al Beccaria: i Vigili del Fuoco entrano nella struttura

Spread the love

nessuno è riuscito ad evadere. Ci sono diversi contusi tra detenuti e agenti

RAINEWS – L’area introno al carcere minorile Beccaria, dove si si è svolta una rivolta, circondata dalle forze dell’ordine. Fuori dai cancelli, mentre dentro si cerca di riportare la “calma” i mezzi dei Vigili del Fuoco aspettano. Poi il via libera, l’ingresso. Fuori strade presidiate.

———————————

Il bilancio, secondo quanto riferito dalla Uilpa – Polizia penitenziaria è di alcuni contusi non gravi, anche fra gli agenti, e di un detenuto ricoverato in ospedale e piantonato dalla polizia di Stato, in mancanza di operatori penitenziari.

Nel corso dei disordini, cui avrebbero preso parte tutti i 58 reclusi presenti, diversi hanno tentato di evadere, ma dopo ore di ricerche sono stati tutti rintracciati all’interno del perimetro che delimita il carcere e altri uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

“Il piantonamento sarà rilevato alle 8 dalla Polizia penitenziaria, peraltro con agenti che hanno lavorato fino alle 5 passate, dopo meno di tre ore di riposo”, sottolinea Gennarino De Fazio, segretario Uilpa”