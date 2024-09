Deraglia giostra brucomela alla Festa Patronale di Bitetto: illesi passeggeri, a bordo bimbi e genitori

Spread the love

Momenti di apprensione nella serata del 1° settembre a Bitetto nel luna park allestito per la Festa Patronale del paese: un vagoncino della giostra Bruco Mela è deragliato. A bordo vi erano diversi bambini con i loro genitori.

I passeggeri della giostra sono stati recuperati grazie all’intervento di alcuni volontari della Protezione Civile che si trovavano in occasione della Festa, ai quali si sono aggiunti anche alcuni giostrai. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi ma dai primi esami non vi sarebbero criticità sulla struttura, né sui permessi per l’attività