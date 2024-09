Nel ricordo di Stefano Bozza: una giornata di sport, amicizia e commozione per il 1° Trofeo dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza Brianza ha organizzato il 1° Trofeo “Stefano Bozza”, un torneo di calcio a 5 in onore del Capo Reparto Stefano Bozza, scomparso prematuramente un anno fa. L’evento, che si svolgerà domenica 8 settembre a partire dalle ore 15:00, sarà ospitato presso il centro sportivo di Sovico, in via Santa Caterina da Siena 1, grazie alla generosità del Maestro Luca Vilone del “Circolo Tennis Sport Open”, che ha offerto gratuitamente l’intera struttura.

A partecipare al torneo saranno sei squadre, tutte rappresentanti del Comando di Monza Brianza, tra cui due squadre della sede centrale, e le squadre dei distaccamenti di Seregno, Desio, dei Volontari di Lazzate e una rappresentativa di vecchie glorie dei Vigili del Fuoco, composta da pensionati. Sarà una giornata di sport, amicizia e ricordo, con la moglie e il figlio di Stefano Bozza che daranno simbolicamente il calcio d’inizio e premieranno le squadre al termine del torneo.

