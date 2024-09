Esplode un macchinario in gelateria, ferita una ragazza di 25 anni: è grave

Spread the love

Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita oggi pomeriggio per l’esplosione di un macchinario in un locale nel centro storico di Vigevano (Pavia), specializzato nella rivendita di gelati e yogurt. La giovane è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale della città lomellina: le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato accertamenti assieme agli ispettori di Ats Pavia per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

leggo.it