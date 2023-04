Spread the love

Un operaio fanese di 28 anni è morto schiacciato da una pressa nello stabilimento produttivo dove lavorava a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La tragedia si è consumata stamattina in un sito industriale della città marchigiana nella zona di via Papiria. Presenti sul posto la polizia e i vigili del fuoco.