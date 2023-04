Inferno lungo l’A14 a Pesaro, auto aggancia un camion: trascinata per chilometri

Spread the love

Trascinati per diversi chilometri con la loro auto che, dopo averlo tamponato, è stata agganciata da un camion. È di due feriti gravi (marito e moglie) il bilancio dell’incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, 4 aprile, intorno alle 16.30, sulla carreggiata nord dell’autostrada A14, a pochi chilometri dalla galleria di Novilara.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, guidata da un 70enne svizzero, ha tamponato un autocarro che la precedeva. Nell’urto, il veicolo sarebbe rimasto agganciato al mezzo pesante, senza che il conducente di quest’ultimo se ne accorgesse.

Ha così proseguito il suo viaggio per chilometri fino a quando, giunto all’altezza di Novilara, ha capito che qualcosa non andava. Dietro al suo camion c’era una macchina con la parte anteriore distrutta e la moglie dell’anziano in serio pericolo di vita. Dopo avere visto quello che era accaduto si è sentito male.

