Scomparso dalla casa di riposo – continuano le ricerche dei Vigili del Fuoco

TG Vicenza 04/04/2023 – MONTECCHIO MAGGIORE – A Montecchio Maggiore continuano da 2 giorni le ricerche per ritovare un ospite della casa di riposo. L’uomo si era allontanato senza dare spiegazioni, facendo scattare le operazioni di soccorso. || MONTECCHIO MAGGIORE

Non ha ancora dato notizie di sé Giampaolo Francescutti, il 63enne originario di Monselice che da due giorni si è allontanato dalla casa di riposo Ipab La Pieve dove era ospitato. Immediate sono scattate le ricerche per ritrovare l’uomo scomparso alto 1metro e 60 corporatura esile che indossava una giacca trapuntata color verde bottiglia e presentava una vistosa medicazione sul capo. I Vigili del Fuoco continuano le ricerche con una squadra a terra, due unità cinofile tre piloti di droni e l’elicottero del reparto volo di Venezia che ha effettuato una perlustrazione sull’area. Sul posto anche i volontari della protezione Civile.

Eventuali segnalazioni vanno fatte al 115 della sala operativa dei pompieri (Servizio di Daniele Garbin) – Segui Rete Veneta anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.reteveneta.it – RETEVENETA

