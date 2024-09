Nubifragio a Roma, tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Temporali anche ai Castelli Romani

Spread the love

Un violento temporale si è abbattuto su Roma nel pomeriggio, causando numerosi disagi e mettendo a dura prova la città. Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono state chiamate a intervenire in oltre 80 situazioni critiche, soprattutto nel quadrante est e nel centro cittadino, dove i problemi maggiori sono stati causati dalla caduta di alberi, rami e allagamenti.

Il quartiere Prati, via dell’Acqua Bulicante, via della Stazione Prenestina e via di Tor Bella Monaca, all’altezza del Grande Raccordo Anulare (GRA), sono stati tra le aree più colpite. In via del Circo Massimo, all’altezza di piazzale Ugo la Malfa, la Polizia Locale è intervenuta prontamente per mettere in sicurezza la strada dopo la caduta di due grossi alberi. Inoltre, un’impalcatura di una tribuna all’interno del Circo Massimo è parzialmente crollata per cause ancora in corso di accertamento. Gli agenti del I Gruppo sono immediatamente intervenuti per garantire la sicurezza dell’area.

Vigili del Fuoco di Roma sono stati altrettanto impegnati, con oltre trenta interventi effettuati dalle ore 14 di oggi pomeriggio per danni causati dall’acqua, caduta di alberi e rami, nonché per la rimozione di cornicioni e tegole pericolanti su Roma e provincia. Le zone maggiormente colpite includono la Rustica, il quartiere Prati, lungotevere Ostiense e il Circo Massimo. Al momento, sono ancora in attesa quaranta interventi a causa del maltempo che ha imperversato sulle prime ore del pomeriggio.