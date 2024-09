I Vigili del Fuoco intervengono per un incidente stradale a Paternò (CT)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, del Comando Provinciale di Catania, é intervenuta, questa mattina, per un incidente stradale tra due autovetture ed un camion, verificatosi in via Mongibello sul territorio del Comune di Paternò (CT).

Due persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo dai sanitari del Servizio 118. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno estratto una persona da una delle autovetture coinvolte e messo in sicurezza lo scenario.

Sul posto intervenuti anche militari del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.