Interventi del 5 settembre sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE –

PESARO (PU) – RECUPERO AUTOCARRO – I vigili del fuoco sono intervenuti, in via Schiavini alle ore 08:30 circa, per il recupero di un autocarro adibito per l’autospurgo sprofondato per il cedimento della pavimentazione adiacente ad un condominio.

La squadra di Pesaro, con l’ausilio dell’autogru, a sollevato l’autocarro e rimesso su strada.

Sul Posto Polizia Locale e tecnici del Comune

———————————————————-

FRONTONE (PU) – SOCCORSO A PERSONA – I vigili del fuoco sono intervenuti, in via Cinisco alle ore 14:30 circa, per un soccorso a persona caduta sulla riva del fiume sottostante.

La squadra di Cagli ha recuperato la signora, che si era infortunata nella caduta e l’ha affidata alle cure del personale del 118

————————————

PESARO (PU) – INCENDIO APPARTAMENTO – I vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 11:00 circa, in via Rossellini per l’incendio di un appartamento al piano terra di una palazzina di cinque piani.

La squadra VVF di Pesaro con due autobotti e un’autoscala, ha spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza dei locali coinvolti.

A causa dei danni subiti, sia strutturali che da fumo, il piano terra e il primo piano sono stati dichiarati non fruibili.

Sul posto il funzionario VVF, Polizia Locale, Carabinieri e personale del 118.

———————————————

-SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RIMOZIONE RAMO PERICOLANTE Vigili del fuoco impegnati nella mattinata in via Marradi, per la rimozione di un grosso ramo che si era staccato da un pino e che minacciava di cadere sulla strada sottostante, in quel momento particolarmente trafficata. Con una piattaforma si raggiungeva la chioma dell’albero e si rimuoveva la parte di esso che costituiva pericolo.