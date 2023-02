Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DEL VENETO

7febbraio #A4, Vigili del Fuoco impegnati dalle ore 16:00 per 5 diversi incidenti tra mezzi pesanti in autostrada dal km 441 al km 424, tra Roncade Meolo e l’intersezione dell’A28 in direzione Trieste: fortunatamente un solo ferito #soccorsiquotidiani