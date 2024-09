Inferno in autostrada, scontro tra camion e auto. Persone tra le lamiere, vigili del fuoco al lavoro per ore

Spread the love

Firenze, 5 settembre 2024 – Un uomo di 52 anni morto e quattro feriti, di 20, 22, 54 e 58 anni. E’ il bilancio del tragico incidente che si è verificato questa notte in A1 all’altezza di Scandicci in direzione Bologna. Nell’incidente sono rimasti coinvolti diversi mezzi: tre camion, un furgone e un fuoristrada. In base alle prime informazioni la vittima, di Scandicci, si trovava su quest’ultimo veicolo.

L’incidente si è verificato nel cuore della notte, intorno alle ore 04:30, al km 258 in direzione nord. In base alle prime informazioni sulla dinamica sembra che il furgoncino sia stato tamponato da uno dei mezzi pesanti coinvolti. Non appena lanciato l’allarme ai soccorritori, questi sono intervenuti in gran numero con ambulanze, polizia stradale e vigili del fuoco.

I vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano sono intervenuti con due squadre, due poli soccorsi e l’autogru. Hanno lavorato a lungo per liberare le persone rimaste incastrate all’interno del fuoristrada e del furgone. L’uomo di 52 anni è morto insieme al suo cane.