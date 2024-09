Soccorso un motociclista – mentre stava facendo cross in un sentiero impervio è caduto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ASCOLI PICENO – Poco prima delle 13 una squadra della sede Centrale è intervenuta in frazione Piagge per soccorrere un motociclista che, mentre stava facendo cross in un sentiero impervio, a circa un chilometro dalla strada asfaltata, era caduto. I vigili del fuoco raggiunto l’inizio del sentiero con due mezzi fuori strada prendevano a bordo il personale sanitario e raggiungevano il luogo dell’incidente. Si collaborava per la stabilizzazione dell’uomo che successivamente veniva trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale. Sul posto anche il soccorso alpino.