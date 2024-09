Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEFIORE DELL’ASO (AP) – Dalle 12,40 squadre di San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno sono state impegnate per oltre due ore, in contrada Aso, su un incidente stradale che ha visto coinvolti un trattore agricolo ed un’auto. Operazione particolarmente complessa per estricare la conducente della vettura per la quale è stato necessario anche l’uso dell’autogru. Una volta fuori è stata presa in consegna dai sanitari per il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale.

Dal Comando di Ascoli Piceno