XXIII anniversario dell’attentato terroristico a New York dell’11 settembre 2001

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata odierna, alle ore 11:00, in occasione del XXIII anniversario dell’attentato terroristico sul suolo statunitense, il Comandante VVF Roma ha presenziato alla deposizione, da parte del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, di una corona di alloro in onore delle vittime dell’attentato, sul mausoleo in Piazza di Porta Capena.

Alla cerimonia ha partecipato l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica Italiana Jack Markell unitamente alle altre Autorità Pubbliche.