Appello dei pedagogisti al governo: vietare smartphone ad under 14 e social ad under 16

Un movimento crescente si sta facendo strada nel dibattito pubblico italiano riguardo all’uso degli smartphone e dei social network tra i giovani. Una petizione che chiede la limitazione dell’accesso a questi strumenti per i minori di quattordici anni e per gli under sedici nei social network ha guadagnato rapidamente attenzione e consensi. L’iniziativa, promossa dal centro pedagogico per la gestione e l’educazione dei conflitti, ha visto la partecipazione di nomi noti del panorama culturale e artistico italiano, riflettendo una crescente preoccupazione per le implicazioni derivanti dall’uso non regolamentato delle tecnologie digitali sulla salute e sullo sviluppo dei giovani.

In poche ore dal lancio, la petizione ha superato le cinquemila firme, indicando un chiaro interesse e una necessità percepita di affrontare la questione. Tra i sostenitori spiccano figure importanti come l’attrice Paola Cortellesi, l’attore Luca Zingaretti, Stefano Accorsi e il popolare Edoardo Leo. Questi personaggi, con il loro seguito e la loro visibilità, hanno contribuito a dare ulteriore impulso all’iniziativa, rendendo il tema più discutibile nelle case e nei dibattiti pubblici.

