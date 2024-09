Montecitorio . L’aula boccia l’emendamento di Azione sullo Ius scholae, no anche da Fi

Spread the love

AVVENIRE – L’Aula della Camera ha bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni sulla modifica della legge sulla cittadinanza, compreso quello di Azione, che proponeva lo Ius scholae, ovvero l’acquisizione della cittadinanza per i minori figli di immigrati dopo un ciclo scolastico di 10 anni. I no sono stati 169 e i sì 126 e 3 astenuti. E anche Forza Italia ha votato contro, nonostante la posizione favorevole a una riforma in tal senso. Gli azzurri evidentemente non hanno voluto “strappare” con la maggioranza, spiegando, con un intervento di Paolo Emilio Russo, che sono al lavoro su una proposta di legge in materia.

«È stata Forza Italia – ha ricordato Russo – a promuovere, questa estate, un confronto sul tema. Antonio Tajani lo ha detto a più riprese, con grande chiarezza: “Il diritto a diventare cittadino italiano grazie alla formazione e allo studio è sacrosanto”. Per questa ragione stiamo lavorando con il gruppo, con i colleghi al Senato, a un testo con il quale intendiamo riformare le norme che regolano la concessione della cittadinanza italiana. Vogliamo semplificare e velocizzare le procedure andando incontro alle mutate esigenze dei nuovi italiani, che poi sono i compagni di scuola dei nostri figli. Questo, però, è un tema di democrazia e diritti, non certo di sicurezza nazionale. Una riforma complessiva che merita più considerazione di un emendamento inserito all’ultimo in un disegno di legge che, come si evince già dal nome, si occupa d’altro», ha concluso il deputato forzista.