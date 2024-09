Mario Draghi presenterà il Rapporto sulla competitività al Parlamento europeo il 17 settembre

Spread the love

Bruxelles – Il rapporto Draghi sul futuro della competitività europea al vaglio del Parlamento europeo. Martedì 17 settembre, nella tre giorni di sessione plenaria a Strasburgo, l’ex presidente della Bce presenterà le sue proposte agli eurodeputati. Proposte già svelate a inizio settimana, e già finite sulle scrivanie di politici e industriali di tutta Europa.

Draghi si sottoporrà alle domande dei gruppi politici, che per la verità hanno in generale accolto con favore e rilanciato il rapporto dell’economista italiano. Pesanti critiche sono arrivate solo dalla sinistra europea. L’intervento dell’ex premier in plenaria è previsto intorno alle 13:30.

