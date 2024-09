Spread the love

Un grave incidente ferroviario ha avuto luogo a Milano nella mattina di oggi, causando disagi significativi alla circolazione ferroviaria e feriti tra i passeggeri. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:30 nella zona dello scalo ferroviario di Greco Pirelli, precisamente all’incrocio tra via Pallanza e viale Fulvio Testi.

Un treno merci, uscito dai binari, ha perso un container che è finito sui binari e ha colpito a bassa velocità un treno passeggeri che transitava sui binari adiacenti. Nell’impatto, un macchinista di 24 anni è rimasto ferito, riportando traumi al torace e alla schiena, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Cinque passeggeri del treno hanno riportato contusioni lievi e sono stati portati in vari ospedali di Milano in codice verde.

L’incidente ha coinvolto un totale di 133 persone, tra cui 127 sono state valutate illese dal personale di emergenza sanitaria AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), intervenuto sul luogo con un grande dispiegamento di forze, tra cui ambulanze, mezzi di supporto logistico e squadre di soccorso. Anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono giunti sul posto per fornire assistenza e gestire la situazione.

https://lamilano.it/cronaca/incidente-ferroviario-a-milano-treno-merci-deraglia-e-colpisce-un-convoglio-passeggeri-sei-feriti-e-gravi-disagi-per-i-pendolari