L’amico Ruggero Pignatelli ci ha lasciato – rimane un grande rimpianto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO . DIPARTIMENTO

Tutti gli hanno voluto bene e non dimenticheranno la sua gentilezza che traspariva dal sorriso.

Papà é stata una gran bella persona, sempre a disposizione degli altri. Ha speso la sua vita per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio ed in pensione, un vero servitore dello Stato, di cui ne sono orgogliosa e fiera. Un esempio per tutti noi. Ciao papà

Il funerale si celebrerà domani 13/9 alle 11 presso la chiesa di Don Bosco

Con il dolore nel cuore questa mattina il nostro amico e fratello Ruggero Pignatelli ci ha lasciato. E superfluo dire quanto bene gli abbiamo voluto e pertanto inviamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. – Paolo Moschetti

Il ricordo degli amici:

Con la cara immagine di Ruggero, nella nella mente e nel cuore, invio condoglianze fraterne alla famiglia, ed una partecipata preghiera per il caro Amico. – Sergio Silvestrini

Abbiamo lavorato insieme,,da giovani, ed è passata una vita ,,come si fa a non avere dolore,,,,,,una preghiera per te,Ruggero – Rossella Tappi

Una persona sempre gentile e disponibile. E sempre vicino ed attivo per la nostra Associazione. – Antonio D’Ippolito

Abbiamo lavorato insieme per anni per lassociazione senza mai uno screzio e mi dispiace non poter partecipare alle esequie in quanto sono a Perugia e non tornare prima di una settimana. – Gianfranco

Mi porto il ricordo di una persona eccezionale che ho conosciuto appena entrato nei VVF ci ha legato una profonda amicizia. R. I. P. – Emilio Occhiuzzi

Ho provato un grande dolore quando ho appreso la notizia che l’Amico Ruggero ci ha lasciato. Alla moglie Antonietta e alla figlia Eleonora porgo le mie più sincere e sentite condoglianze per la grave perdita del loro amato congiunto. Non aggiungo altro a quello già scritto dai tanti amici e colleghi perché rispecchia totalmente il suo modo di vivere la vita. – Paolo Celli

La scomparsa di Ruggero, Amico fraterni di vecchia data, mi addolora fortemente. La Sua Figura e le attività svolte nella Amministrazione e nell’Associazione rimarranno scolpite per sempre nel cuore e nella mente! – Fabrizio

Ho appena appreso la notizia del nostro caro amico Ruggero. Lo conobbi nel lontano 1973 al Ministero e da allora nacque una simpatia reciproca. Sempre disponibile e responsabile del suo incarico e grande risolutore di problemi burocratici – Walter Rizzo