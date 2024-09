Un incidente in Argentina, ha causato 35 morti e 15 feriti.

Spread the love

Un automobilista ha perso il controllo del suo veicolo, travolgendo ogni mezzo.

Un terribile incidente stradale ha colpito il cuore della città di Córdoba, in Argentina, causando la morte di 35 persone e il ferimento di altre 15, due delle quali in condizioni critiche. Secondo i primi rapporti, un uomo di 68 anni alla guida di una Toyota Corolla avrebbe perso il controllo del veicolo, travolgendo una folla di pedoni, ciclisti e motociclisti. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, in una delle strade più trafficate del centro cittadino.nn.

Le autorità locali hanno riferito che l’automobilista, presumibilmente colpito da un malore improvviso, non sarebbe riuscito a frenare, causando così una catena di collisioni con altri mezzi e persone che si trovavano nelle vicinanze. Il veicolo, infatti, avrebbe percorso diversi isolati prima di fermarsi, lasciando una scia di devastazione.

News Mondo