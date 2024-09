Tragico incendio nella notte: recuperati tre corpi senza vita

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un incendio dalle tragiche conseguenze è scoppiato giovedì sera a Milano, in via Cantoni, in zona via Varesina. Il rogo è scoppiato intorno alle 23.00 in un magazzino gestito da una società cinese e i Vigili del fuoco, durante le operazioni di spegnimento hanno ritrovato tre corpi senza vita: due fratelli di 17 e 19 anni e un altro ragazzo di 24. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Le indagini per accertare le cause dell’incendio sono ora in corso condotte dal nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei Vigili del fuoco e dai Carabinieri.