VIDEO – Decine di morti e 17 persone intrappolate dopo l’esplosione in una miniera di carbone in Iran

Sono in corso le operazioni di salvataggio: si ritiene che 17 minatori siano rimasti intrappolati nei tunnel della miniera, a una profondità di 200 metri sotto la superficie.

L’esplosione avvenuta sabato sera nella miniera di carbone di Tabas, nell’Iran orientale, ha causato la morte di almeno 52 lavoratori e il ferimento di altri 17, secondo quanto riportato dai media statali, rendendolo uno dei peggiori disastri minerari nella storia del Paese.

Sono in corso anche le operazioni di ricerca e soccorso di 11 minatori dispersi, che si ritiene siano rimasti intrappolati nei tunnel a 200 metri di profondità.

Un video pubblicato online mostra minatori in lacrime accanto ai vagoni della miniera che trasportavano i corpi dei loro colleghi, tutti ricoperti di polvere di carbone.

Circa 70 persone stavano lavorando al momento dell’esplosione. La televisione di Stato ha poi affermato che si ritiene che 17 persone siano rimaste intrappolate a una profondità di 200 metri in un tunnel di 700 metri. Tuttavia, le cifre hanno continuato a cambiare per tutta la domenica per quanto riguarda il disastro nell’area rurale, con alcuni resoconti che suggerivano che il bilancio delle vittime fosse più alto.

