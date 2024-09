Spread the love

A disposizione di agenti di pubblica sicurezza e vigili del fuoco 70 alloggi di proprietà di Aler Milano nel quartiere Mazzini, a sud est di Milano

Alloggi di proprietà di Aler Milano a forze dell’ordine e vigili del fuoco

Recentemente è stata approvata una delibera dalla giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Casa, Paolo Franco, insieme all’Assessore alla Sicurezza, Romano La Russa che mette a disposizione di agenti di pubblica sicurezza e vigili del fuoco 70 alloggi di proprietà di Aler Milano nel quartiere Mazzini, a Sud Est di Milano.

Un importante progetto per supportare chi opera nel comparto della sicurezza

La Delibera regionale prelude alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra Prefettura di Milano, Aler Milano e Comune di Milano per la realizzazione dell’iniziativa. Si tratta di un importante progetto che mira a supportare concretamente chi lavora nel comparto della sicurezza e incontra difficoltà nell’accedere al mercato degli affitti privati, offrendo delle soluzioni abitative adeguate. Le procedure operative per la gestione dell’avviso sono in corso di definizione con la Prefettura.

Alloggi di proprietà di Aler Milano a forze dell’ordine e vigili del fuoco – Affaritaliani.it