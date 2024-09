Roma, 1º Campionato Regionale VV.F. del Lazio di Padel

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è concluso il 22 Settembre il 1° Campionato Regionale VV.F. del Lazio di Padel organizzato dal Comando di Roma che ha visto la partecipazione di 24 giocatori suddivisi in 2 gironi da 6 squadre provenienti dai diversi Comandi della Regione. La manifestazione sportiva si è svolta sui 6 campi dell’impianto sportivo in convenzione del Grifone Padel.

Dopo le fasi eliminatorie, le quattro squadre semifinaliste composte da Latina (Cioeta/Tonini), Roma (Leva/Tosi), Roma (Giarrizzo/Crocetti) Roma (Fabiani/DiLorenzo) hanno dato vita a match di buon livello tecnico/tattico. La Finale è stata vinta dalla coppia Crocetti/Giarrizzo Vs Fabiani DiLorenzo con il punteggio 6/3 6/3.