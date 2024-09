Voragine si apre al Tuscolano, l’asfalto cede sotto al peso dell’autobus

Spread the love



Una voragine si è aperta in Largo Pietro Tacchi Venturi nel quartiere Tuscolano a Roma. Il crollo del manto stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre, intorno alle 16 nei pressi del Parco dell’Appia Antica, non molto distante dalla fermata della metro A Arco di Travertino. Secondo le informazioni apprese la strada ha ceduto sotto al peso di un autobus Atac, che è rimasto incastrato con le ruote posteriori del lato sinistro nella buca. Fortunatamente non ci sono feriti. Si tratta di una vettura della linea 87, che copre il tragitto tra i capolinea Largo Colli Albani e Giulio Cesare/Lepanto.

A dare l’allarme è stato il conducente del mezzo pubblico, che ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale di Roma Capitale. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto verso le ore 16.30 sono giunti i pompieri con l’autopompa serbatoio 3A di Tuscolano 1°.

Hanno dato il via alle operazioni di rimozione del mezzo di trasporto pubblico, per liberare la carreggiata e metterla in sicurezza. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VII Gruppo Appio, che hanno gestito la viabilità, chiuso la strada nel tratto interessato dal crollo e contattato la ditta per il transennamento dell’area sprofondata.

