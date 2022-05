Spread the love

fanpage.it –

Per distruggere Londra, Berlino e Parigi con la bomba atomica bastano dai 100 ai 200 secondi. A spiegarlo è la televisione di Stato russa, che ha mostrato una terrificante simulazione di un attacco nucleare in tre capitali europee. Il video è stato mandato in onda durante uno dei principali talk show russi, “60 minuti”, ospitato dal Primo canale.

Per il presidente del partito nazionalista Rodina, Aleksey Zhuravlyov, “basterebbe un missile Sarmat e le isole britanniche non esisterebbero più”. I missili, secondo la tv russa, potrebbero essere lanciati da Kaliningrad, che si trova tra Lituania, Polonia e Mar Baltico. Quindi per arrivare a Berlino impiegherebbero 106 secondi, a Parigi 200 secondi e infine a Londra 202 secondi.

Gli ospiti in studio hanno discusso “seriamente” della possibilità, specificando che in caso di attacco nessuno nelle città occidentali sopravviverebbe.

continua su: https://www.fanpage.it/esteri/la-simulazione-della-tv-russa-in-pochi-secondi-colpiamo-le-capitali-europee-con-la-bomba-atomica/

https://www.fanpage.it/