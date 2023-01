La guerra dei tifosi sull’A1, scarcerato l’ultrà romanista Di Tosto

Spread the love

ANSA- Di Tosto era stato arrestato dopo essere rimasto ferito negli scontri.

Tornano liberi Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i due ultras della Roma arrestati ieri nell’ambito delle indagini relative agli scontri avvenuti domenica sulla A1. Il giudice per le direttissime della Capitale non ha infatti convalidato l’arresto non riconoscendo l’applicazione della flagranza differita in particolare sotto l’aspetto della necessità e urgenza. I due, difesi dall’avvocato Marco Bottaro, erano stati bloccati ieri dalla Digos a Roma. Il giudice ha disposto l’invio degli atti al pm, che aveva sollecitato il carcere per i due per l’accusa di rissa aggravata e che dovrà ora trasmetterli ad Arezzo.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ultrà romanista Martino Di Tosto arrestato per gli scontri fra tifosi in autostrada e quindi non è stato interrogato dal giudice Elena Pisto la quale si è ritirata in camera di consiglio per decidere sulla convalida dell’arresto. E’ quanto si apprende al tribunale di Arezzo nel corso dell’udienza di convalida, che si tiene a porte chiuse. Di Tosto è difeso dall’avvocato Lorenzo Contucci di Roma. In udienza la procura, con il pm Elisabetta Sbragi, ha chiesto la misura degli arresti domiciliari per l’ultrà romanista. Anche la difesa di Di Tosto nelle richieste al giudice si è allineata, per ragioni di scelta processuale, alla stessa richiesta dei domiciliari o in alternativa nell’obbligo di dimora o di firma, in caso di applicazioni di misure cautelari da parte del gip. Dal momento dell’arresto Martino Di Tosto è stato ristretto in camera di sicurezza nella questura di Arezzo da dove è stato trasferito in auto al tribunale