Uomo di 75 anni scomparso nella notte da casa e ritrovato morto in fondo ad un pozzo

(wn24)-Alanno(PE) – Un uomo di 75 anni si era allontanato da casa, ma nella notte i Vigili del Fuoco lo hanno trovato morto in fondo ad un pozzo. E’ accaduto ad Alanno(PE) dove sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sulla base delle prime sommarie informazioni, potrebbe trattarsi anche di un incidente, ma gli inquirenti non escludono il gesto volontario.