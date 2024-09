Auto esce di strada in curva e si ribalta: feriti tre giovani, grave un 66enne

Spread the love

A bordo del veicolo tre giovani di 23, 25 e 27 anni e un 66enne, tutti della zona, che stavano probabilmente rientrando a casa.

Fortunatamente nel fossato c’era poca acqua e gli occupanti, seppur feriti, sono risuciti quasi tutti ad uscire autonomamente dal veicolo.

La chiamata al centralino dei Vigili del Fuoco è partita per la necessità di liberare uno degli occupanti, rimasto incastrato. Il più grave di loro, il 66enne, è stato trasportato dal Suem 118 all’ospedale di Borgo Trento, dove è giunto in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Villafranca.

https://www.larena.it/territorio-veronese/villafranchese/auto-ribaltata-villafranchese-feriti-quattro-giovani-1.12449393?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-mydaily&_ope=eyJndWlkIjoiMzE0NTYxOGFmOTQwODJhNzA1MjVkZTA5NzhhYjVjMGMifQ%3D%3D