 Dirigibile noleggiato dalla squadra di calcio brasiliana si schianta contro una fila di case

Il dirigibile era stato noleggiato dalla squadra di calcio brasiliana São Paulo FC per una promozione e stava effettuando un volo di prova in vista della partita dei quarti di finale della Copa Libertadores di mercoledì sera contro il Botafogo quando è precipitato improvvisamente nel quartiere Osasco di San Paolo.

Il dirigibile stava viaggiando dal comune di Carapicuiba quando si è schiantato intorno alle 12:06, ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco.

Per il dirigibile pubblicitario, bianco con scritte rosse ai lati, si trattava di un volo di prova: in vista della partita calcistica della squadra Botafogo alla Coppa Libertadores, gli organizzatori hanno deciso di far prendere quota al “gigante di gomma” e tutto sembrava andare bene alla partenza, avvenuta nel comune di Carapicuiba. Dopo poco, però, il dirigibile è precipitato sul quartiere Osasco, trasformandosi da una divertente trovata pubblicitaria a un enorme sacco di plastica senza forma che ora copre varie case e attende l’intervento dei servizi di emergenza per essere risollevato.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-13891183/Brazilian-soccer-team-blimp-crash-houses.html