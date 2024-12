I vigili del fuoco salvano 5 persone intrappolate nell’incendio di un appartamento nel Massachusetts – tre poliziotti sono stati trasportati in ospedale per inalazione di fumo

Spread the love

GLOUCESTER, Mass. — I vigili del fuoco e la polizia di Gloucester hanno salvato cinque persone intrappolate in un edificio in fiamme nella tarda serata di sabato, e tre di loro sono state trasportate in ospedale, hanno comunicato i dipartimenti domenica mattina.

“Grazie all’incredibile lavoro dei nostri soccorritori, abbiamo effettuato numerosi salvataggi”, ha affermato il capo dei vigili del fuoco di Gloucester, Eric Smith. “Se non fosse stato per i loro sforzi, il risultato sarebbe stato una tragica perdita di vite umane”.

Due residenti sono stati portati al Beverly Hospital e all’Addison Gilbert Hospital dopo il salvataggio, ha riferito il Gloucester Fire. Un terzo si è recato in ospedale per una valutazione.

Anche tre poliziotti di Gloucester sono stati trasportati in ospedale per inalazione di fumo durante le operazioni di soccorso, hanno comunicato i dipartimenti. Il grosso dell’incendio è stato spento, mentre le squadre lavoravano per rimettere in sesto la scena e spegnere eventuali punti caldi rimasti.