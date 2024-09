Monopattini elettrici: staper finire l’incubo urbanoper autoveicoli e pedoni?

Spread the love

GIORGIO BOTTARI

È evidente che i monopattini elettrici sono pericolosi. E non solo per chi li conduce, ma anche per chi spesso li vede sbucare all’improvviso anche dove non potrebbero circolare! A Parigi i ‘trottinette’ on circolano più già dal 1 settembre 2023, dopo il referendum in cui quasi il 90% dei votanti li aveva messi al bando.

Anche a Roma aspettavamo da almeno due anni le regole per i monopattini. Le nuove norme del Codice della Strada, faticosamente approvate a dicembre (con 145 sì, 122 astenuti e nessun voto contrario), renderanno obbligatori il casco, l’assicurazione RC verso terzi, ed il contrassegno di identificazione, stampato da IPZS, che permetterà di associare univocamente il mezzo al suo proprietario, e applicare le multe per le infrazioni. Il ddl dovrebbe diventare operativo entro l’estate, speriamo non ritardi troppo perché poi il 24 dicembre 2024 arriva il Giubileo!

Le nuove norme potranno contribuire a regolare l’uso e abuso dei monopattini, e diminuire gli incidenti, pericolosi soprattutto per chi li conduce, che non ha nessuna protezione. Una polizza infortuni, anche se non obbligatoria, potrà essere utile almeno quanto la RC!