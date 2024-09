GuruWalk incorona Roma:la capitale mondiale dellepasseggiate

Spread the love

GIORGIA FIDATO

Se ci fosse una città in grado di primeggiare nel mondo per le passeggiate, quella sarebbe sicuramente Roma. E ora c’è una classifica a confermarlo.

Secondo GuruWalk, il sito dedicato ai tour cittadini a piedi, Roma è stata incoronata come la città più suggestiva da esplorare a piedi. GuruWalk ha analizzato le prenotazioni effettuate in 800 città di 120 paesi nell’ultimo anno, da aprile 2023 ad aprile 2024.

Dopo Roma, sul podio ci sono Budapest e Barcellona. Secondo GuruWalk, Roma si distingue per il “grande numero di monumenti che confonde i turisti sul da farsi”. Una delle caratteristiche distintive di Roma è la sua accessibilità a piedi. La maggior parte delle attrazioni turistiche sono facilmente raggiungibili senza dover fare affidamento sui mezzi di trasporto.

Basta percorrere pochi passi per trovarsi di fronte al magnifico Colosseo, al suggestivo Foro Romano, al maestoso Pantheon o alla maestosità della Fontana di Trevi. Questa prossimità tra le meraviglie della città crea un’esperienza senza pari per i visitatori, che possono passeggiare senza sforzo da un capolavoro all’altro, immergendosi completamente nell’atmosfera unica di Roma. Roma, con la sua ricca storia che si intreccia armoniosamente

con la modernità, offre un mix irresistibile di antiche rovine, opere d’arte maestose e un’atmosfera vibrante. Ogni passo attraverso le strade di questa città è un viaggio nel tempo, un’immersione nella grandezza del passato e nel vibrante presente.