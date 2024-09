Soccorso automobilista bloccato sul guado del torrente Malina

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 8.00 del 25 settembre, la sala operativa dei Vigili del fuoco del comando di Udine ha ricevuto una richiesta di soccorso per un’autovettura bloccata in mezzo ad un guado nel torrente Malina a Premariacco.

Sul posto sono giuntye la squadra SFA (Speleo Alpino Fluviale) e l’autoscala dalla sede centrale del comando friulano, la squadra del distaccamento di Cividale e una squadra del comando di Gorizia che hanno trovato la vettura ferma in mezzo al guado con l’autista all’interno.

I soccorritori con l’utilizzo dell’autoscala hanno raggiunto il mezzo in panne e hanno recuperato l’autista portandolo sulla strada dove è stato preso in carico dal personale sanitario per i controlli del caso. Terminato il soccorso alla persona, la squadra fluviale dei VV.F. ha raggiunto nuovamente la vettura e ha operato per metterla in sicurezza