World Triathlon Cup Roma 2024: sfida internazionale tra i migliori atleti all’Eur

Il 5 e 6 ottobre, Roma ospiterà la Coppa del Mondo di Triathlon 2024, con un percorso che attraversa il quartiere Eur, tra nuoto, ciclismo e corsa su distanza sprint.

Manca poco alla World Triathlon Cup Roma 2024, uno degli eventi sportivi più attesi della stagione. Il 5 e 6 ottobre, i migliori triatleti provenienti da tutto il mondo si ritroveranno nella Capitale per affrontarsi lungo un suggestivo percorso che si snoda tra le architetture razionaliste dell’Eur. La competizione si svolgerà su distanza sprint, con tre frazioni: il nuoto nel laghetto dell’Eur, il ciclismo tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, e la corsa nel parco lungo le sponde del laghetto artificiale realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon con il contributo del Ministero dello Sport, della Regione Lazio e di Roma Capitale, rappresenta non solo un momento clou per gli appassionati, ma anche un’occasione per avvicinare cittadini e turisti alla disciplina.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport: la prova femminile dalle 09:15 alle 11:00 e quella maschile dalle 11:55 alle 13:00.

