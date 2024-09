Ex ristorante diventa laboratorio per gioielli e spazio espositivo: nasce a Roma il palazzo di Bulgari

Spread the love

Un laboratorio di alta gioielleria ma anche uno spazio espositivo in cui osservare i pezzi migliori delle collezioni del passato: è il nuovo palazzo di Bulgari che sorgerà a Roma nel 2026, grazie al recupero di un ex ristorante all’Eur. I locali, realizzati nella prima metà del secolo scorso per accogliere gli ospiti stranieri dell’Expo romana del 1942, oggi sono in disuso, eccetto il piano terreno dove ha sede lo storico bar Palombini.

E così il Ceo della Fondazione Bulgari, Jean-Christophe Babin, ha annunciato: «Nel 2026 aprirà il laboratorio di alta gioielleria all’Eur, sarà nell’ex ristorante dell’esposizione universale. Sarà un’opportunità anche per riportare questo luogo allo splendore del passato, insieme con la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali».

https://www.leggo.it/italia/roma/palazzo_bulgari_eur_oggi_27_9_2024-8380079.html?refresh_ce